Kallas, Gazze’deki durumu durduramıyor olmamızın hayal kırıklığını vurguladı

AB ÜYELERİNİN GAZZE’DEKİ DURUM HUSUSUNDAKİ HAYAL KIRIKLIĞI

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze’deki durumu durduramıyor olmalarının AB üyesi ülkeler arasında büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti. Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında Kallas, üye devletlerin çoğunun Gazze’deki durumun sürdürülemediği konusunda hemfikir olduğunu belirtti. “Gazze’deki durumu durduramıyor olmamızın üye devletler arasında oluşturduğu hayal kırıklığı muazzam” şeklinde konuştu.

UKRAYNA İÇİN ARTAN DİPLOMATİK BASKI

Kallas, toplantılarda öncelikle Ukrayna konusunun ele alındığını dile getirdi. “Yoğun bir diplomasi yürütülüyor ancak Rusya’nın barış istemediği, açık bir şekilde ortada. Bizim yapmamız gereken şey, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak ve bu şekilde Rusya’nın da barış istemesini sağlamak” ifadelerini kullandı. AB’nin Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak için 17. yaptırım paketini hazırladığını ve bunun önümüzdeki Dışişleri Konseyi toplantısında kabul edilmesini beklediklerini aktardı.

SAVAŞ SUÇLARINA HUKUKİ YAPTIRIM

Kallas, Ukrayna’da işlenen savaş suçlarına ilişkin bir mahkeme kurulacağını vurguladı. “Savaş suçları da dahil olmak üzere işlenen suçlar cezasız kalmayacak ve sorumlular hesap verecek. Buna, bu savaşı başlatanlar da dahil” dedi. Yarın Rusya’da yapılacak Zafer Günü kutlamalarına da değinen Kallas, barış yanlısı olanların Putin’in yanında duramayacağını belirtti ve gerçek barış yanlılarının Ukrayna’da olması gerektiğine dikkat çekti.

GAZZE’DEKİ ASKERİ OPERASYONLARIN SONUÇLARI

Kallas, Gazze’deki askeri operasyonların sivil nüfusa zarar vereceğini ifade ederek, “Gazze’deki askeri operasyonları yoğunlaştırma planları, sivil nüfusun daha fazla acı çekmesine neden olacaktır. Gazze Şeridi’nde herhangi bir demografik veya toprak değişikliği girişimini, Filistinli nüfusun zorla yerinden edilmesini reddediyoruz. İsrail’e, Gazze’ye yönelik ablukayı derhal kaldırma ve insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma çağrısı yapıyoruz” dedi.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’A İTİDAL ÇAĞRISYLA DİYALOG ÜZERİNE VURGU

Kallas, Hindistan ve Pakistan’daki çatışmalara da değinerek, “Bu savaşan kimse kazançlı çıkmaz. Gerçekten itidal gösterilmesi gerekiyor. Dünya yeni bir savaşı daha kaldıramaz” şeklinde konuştu. Ayrıca, iletişim kanallarının açık kalmasının önemine dikkati çekti.

SIRBİSTAN’A YÖNELİK SERT UYARI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Moskova’daki Zafer Günü törenine katılmasının AB üzerindeki yansımaları hakkında konuşan Kallas, “Bu üye devletler tarafından hafife alınacak bir şey değil” uyarısını yaptı. Diğer üye devletlerin şu anda kimlerle işbirliği yapmaları gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşadıklarına dikkat çekti.

GAZZE İÇİN ÇÖZÜMLER ARANMAKTADIR

Gazze’de devam eden insani yardım ablukası hakkında bir soruya, “Üye devletler arasında bunu durduramıyor olmamızın oluşturduğu hayal kırıklığı muazzam” yanıtını verdi. Kallas, müzakerelerin sürdüğü ve bu konuda Hollanda’nın önerilerinin değerlendirileceğini belirtti.

SURİYE YAPTIRIMLARINA YENİ BİR BAKIŞ

Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için devam eden görüşmeler hakkında Kallas, Fransa Cumhurbaskanı Macron’un bu konuda olumlu bir görüş beyan ettiğini belirtti.

ABD’NİN RUSYA İLE MÜZAKERELERİ

AB Yüksek Temsilcisi, müzakerelerin sürmesinin mümkün olmadığını ve önce bir ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini ifade etti. Kallas, 2027 yılına kadar Rusya gazını alma planının büyük bir destek gördüğünü belirtti.

İSRAİL’İN SORUMLULUĞU

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki sorumluluklarının altını çizerken, “İsrail’e, orada yaşayan insanların refahından sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz” dedi.

TÜRKİYE VE ÇİN’İN ARABULUCULUK ROLÜ

Sikorski, ABD’nin arabuluculuk çabalarının başarılı olmaması halinde Türkiye ve Çin’in devreye girebileceğini ifade etti.