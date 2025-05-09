KallaS, Özel Mahkeme Desteği Verdi

RUSYA’NIN YARGILANMASI İÇİN ÖZEL MAHKEME KURULACAK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’nın üst düzey yetkililerinin Ukrayna’da işlenen “saldırganlık suçu”ndan dolayı yargılanmaları için özel mahkeme kurulmasına destek verdiklerini açıkladı. Kallas, bu süreçte liderlerin yargılanmasının görevde oldukları süre boyunca sınırlı olacağını ifade etti. Kallas ve diğer AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna’nın Lyiv kentinde Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakanlar, Ukrayna’da başlayan savaş sonucunda işlendiği belirlenen savaş suçlarının temelini oluşturan “saldırganlık suçu” için Avrupa Konseyi bünyesinde özel mahkeme kurulmasına dair bir anlaşmaya imza attı.

ADALETE DOĞRU KARARLI BİR ADIM ATILIYOR

İmza töreninin ardından konuşan Kallas, “Bugün, Ukrayna’ya karşı saldırganlıktan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamak için Özel Mahkeme kurmayı kabul ederek adalete doğru kararlı bir adım atıyoruz.” dedi. Kallas, ABD’nin bu mahkemeye destek vermemesiyle ilgili bir soruya, “ABD, bu mahkemeyi bir araya getirmek için 2,5 yıldır katkıda bulunuyor. Bu nedenle bu girişimin ve çekirdek grubun bir parçası oldular ve bunu daha da geliştirmek için çalışıyorlar. Bunun için çok minnettarız. Şu anda bir parçası değiller, ancak er ya da geç tekrar katılacaklarını varsayıyorum.” şeklinde yanıt verdi.

ÖZEL MAHKEME İÇİN ZAMAN ÇERÇEVESİ

Kallas, özel mahkeme aracılığıyla adaletin ne zaman sağlanabileceğiyle ilgili bir soruya da açıklık getirdi. “Bu, Avrupa Konseyi’nin tüm bunları ne zaman ayarlayacağına bağlı ve ne kadar zaman alacağına bağlı. Somut bir tarih veremem. Ama materyallerde bunun 2026’da olması gerektiğini okudum.” ifadelerini kullandı. Kallas, mevcut soruşturmanın zaten devam ettiğini söyleyerek, “Bu en çok belgelenen savaş çünkü her şey resimlerle, videolarla belgelendi ve biz bu işi en başından beri yaptık.” diye konuştu.

SORUŞTURMA VE SUÇLARIN BELGELENMESİ

Bu savaş başladığında, Bulgaristan’dan teknik yardım sağlayarak suçların belgelenmesine yönelik adımlar atıldığını belirten Kallas, sürecin “İki tarafı olduğu”nu vurguladı. Biri belgelenen savaş suçları, diğeri ise saldırganlık suçu olarak ifade edilen Kallas, “Bunun için Özel Mahkemeden bahsediyoruz. Saldırganlık suçu bir liderliğe aittir.” dedi. Rus liderlerin de yargılanabileceğini hatırlatan Kallas, “Ancak elbette görev başında oldukları sürece, sınırlamaları var.” şeklinde sözlerine son verdi.