Kalliopi, Samsun’da Türkiye’yi hissetti

KALLİOPİ PAPADOPOULOU, SAMSUN’DA TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK YAŞADI

Kalliopi Papadopoulou (87), Yunanistan’da ikamet eden bir Bafralı olarak Samsun’a geldi. Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Panathinaikos ile yapacağı karşılaşmayı izlemek amacıyla kente gelen Papadopoulou, memleketi Bafra’yı ziyaret ettikten sonra, “Bizim gönlümüz hep Türkiye’de, Samsun’da. Burada olmak benim için tarifsiz bir mutluluk” ifadesini kullandı.

BABALARINDAN BU YANA SAMSUNSPOR’A SEVGİ VAR

Nea Karvali bölgesinde yaşayan Kalliopi, Samsunspor maçını izlemek için geldiğini belirtirken, burada geçirdiği sürede memleketinin izlerini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Benim kanım burayı çok çekiyor. Çocuklarım Türkiye’ye gelmek istediğinde onlara, ‘beni de götürürseniz beraber gideriz’ diyorum. Samsunspor’u çok seviyorum” diyerek hislerini paylaştı. Ayrıca, Samsun’da geçirdiği zamanın Yunanistan’da yaşadığı deneyimlere göre çok daha farklı ve özel olduğunu vurguladı.

Kalliopi Papadopoulou, Yunanistan’daki yaşadığı bölgeye “yeni Bafra” adını verdiklerini belirtti. “Gönlümüz hep Türkiye’de, Samsun’da. Burada olmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Hem memleket hasretimi giderdim hem de Samsun’un sokaklarında dolaşarak ailemin izlerini görme fırsatı buldum” açıklamasını yaptı. Papadopoulou, Samsun’a gelmekten duyduğu gurur ve heyecanı dile getirerek, burada geçirdiği her anın kendisine geçmişini hatırlattığını ve şehrin kendisi için özel anlamını yeniden gösterdiğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İmren Nilay Tüfekci, Kalliopi’nin hikayesini sosyal medya aracılığıyla öğrendiklerini belirtti. “Kalliopi teyzenin videosunu izlediğimde kan çekti. Bizde de muhacirlik olduğu için çok etkilendim. Daha sonra Soner Hoşoğlu aracılığıyla ulaştık” dedi. Tüfekci, Samsunspor maçı vesilesiyle Kalliopi’nin hem baba ocağına gelmesine hem de takımına duyduğu sevgiyi yerinde göstermesine yardımcı olduklarını ekledi. Kalliopi’nin “Hepimiz kardeşiz” sözleri, kardeşlik vurgusunu bir kez daha ön plana çıkarmış oldu.