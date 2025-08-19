Kalp Hastalığı Olan Gönül Yeni, Ameliyat Geçirdi

GÖNÜL YENİ’NİN ZORLU SAĞLIK SÜRECİ

İstanbul’da yaşayan 49 yaşındaki öğretmen Gönül Yeni, çocukluk döneminde geçirdiği romatizmal ateş sonucu ortaya çıkan kalp kapağı hastalığıyla uzun yıllar mücadele etti. Dört kalp ameliyatına giden zorlu bir süreçte, yalnızca anne olabilmek için yüksek riskli ameliyatları göze aldı. Gönül Yeni, yıllar içinde iki biyolojik ve bir metal kapak kullanmasına rağmen yeniden sağlık sorunları yaşamaya başladı. Birçok merkezde ‘ameliyat edilemez’ yanıtı aldı ama Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal’ın gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına yeniden kavuştu.

KALP KAPAK HASTALIĞININ YARATTIĞI ZORLUKLAR

Çocuklukta yaşadığı romatizmal ateşin ardındaki kalp kapağı problemleri, Gönül Yeni’nin hayatını pek çok kez tehdit etti. Üç açık kalp ameliyatı geçiren Yeni, büyük hayali olan anne olabilmek uğruna riskler aldı. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde Prof. Dr. Cengiz Köksal’ın gerçekleştirdiği dördüncü ameliyat, onun için bir umut ışığı oldu. Yeni, birinci ameliyatında sadece anne olabilmek için biyolojik kapak tercih ettiğini belirterek, “Doktorum bana iki seçenek sundu. Metal kapak ya da biyolojik kapak. Biyolojik kapağın ömrünün daha kısa olduğunu biliyordum ama anne olmak istiyordum. Metal kapak takılınca çocuk doğuramazdım. Tüm risklere rağmen, biyolojik kapağı tercih ettim. Bu karar benim için hayatımın dönüm noktasıydı” dedi.

Yıllar içerisinde kalp kapakları yeniden deforme olan Gönül Yeni, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri ile gittiği birçok merkezden dördüncü ameliyat için olumsuz yanıt aldı. Bu süreci anlatan Yeni, “Hastaneler, bu ameliyatın hayati risk taşıdığını söyledi. Açıkça ‘Artık yapılmaz, çok riskli’ dediler. Sonra Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’ne ulaştım. Prof. Dr. Cengiz Köksal bana umut verdi ve süreci tüm detaylarıyla anlattı. O an, yeniden yaşama bağlandım” şeklinde ifade etti.

AMELİYATIN BAŞARI HİKAYESİ

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Cengiz Köksal, dördüncü açık kalp ameliyatında başarılı olmanın büyük bir ekip çalışması ve teknik deneyim gerektirdiğini vurguladı. “Daha önce üç kez göğüs kemiği açılan hastalarda dördüncü operasyon oldukça risklidir. Ancak ameliyat öncesi doğru planlama ile Gönül hanımın bir daha kalp sorunu yaşamaması için aort ve mitral kapağını değiştirdik ve triküspit kapağını kendi geliştirdiğimiz yöntem ile tamir ettik. Ameliyat sonrası kısa sürede iyileşti” dedi.

HERKES İÇİN DÜZENLİ KONTROL ÖNEMLİDİR

Kalp kapak hastalığının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Köksal, “Mitral kapak problemi olan hastalar, kapak değiştirmeden mümkünse kapak tamirini tercih etmelidir. Mitral kapak tamiri, deneyimli merkezlerde uygulandığında biyolojik kalp kapağından daha uzun ömürlüdür ve hastanın kan sulandırıcı kullanması gerekmez. Amacımız hastanın yaşam kalitesini artırmak olduğu için genellikle mitral kapak tamirini küçük kesi ile sağ koltuk altından yapmak daha değerlidir” ifadelerini kullandı.