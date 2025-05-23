Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kaza Yaptı

KAZA ANINDA RAHATSIZLANDI

Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi Jandarma Komando Çavuş Murat Çetin Sokak üzerinde, 64 yaşındaki İbrahim Bakçepınar, 06 MJS 35 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobiliyle seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren Bakçepınar, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, İbrahim Bakçepınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan eşi Firdevs Bakçepınar’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.