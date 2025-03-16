Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

AFRİN’DE YAŞANAN TRAJEDİ

Suriye’nin Afrin bölgesinde görevdeyken kalp krizi geçiren Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş, hastaneye kaldırılmasına karşın hayatını kaybetti. 1992 doğumlu Aktaş, Afyonkarahisar Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlıydı. Gece uyuduğu sırada kalp krizi geçiren Aktaş, askeri ambulansla Urfa Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Yaşanan bu acı olay hakkında bilgi paylaşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, “Askerimizin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Dinar merkezden son yolculuğuna uğurlanacak” dedi. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Aktaş’ın evli olduğu ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.