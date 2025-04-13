Kalp Krizi Nedeniyle Kaza Oldu

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER VE ARAÇTAKİ DURUM

Manisa’nın Kula ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucunda yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Olayda ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, Kula Asri Mezarlığı ile Kula Devlet Hastanesi arasındaki yolda saat 23.30 civarında gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ VE KAZA SEBEBİ

Edinilen bilgilere göre, 71 yaşındaki Mehmet Kahraman’ın kullandığı 45 SL 321 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ve polis ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kula Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ancak hastaneye ulaştırılan sürücünün yaşama tutunamadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olay, sürücünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle trajik bir şekilde gerçekleşti. Kaza alanında yapılan incelemelerin devam ettiği ifade edildi.