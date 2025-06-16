Kalp Nakli Sayısı Artıyor

KALP NAKİLLERİ ARTIYOR

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi’nde bu yılın ilk altı ayında 7 kalp nakli gerçekleşti. AÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Türkay, “Sağlık Bakanlığımızın şu anki listesinde kalp bekleyen hasta sayısı ortalama 1500 iken, merkezimizde 400’e yakın hasta beklemekte” dedi. Antalya’da kurulan merkez, bugüne kadar 7 bine yakın organ nakli gerçekleştirerek birçok insana yeni bir hayat imkanı sunuyor. Kalp nakli sayısında yaşanan bu artış, son dönemde artan farkındalığın ve organ bağışının etkisiyle oluşuyor. Türkiye genelindeki verilere bakıldığında bu yılın ilk altı ayında sadece 20 kalp nakli yapılırken, bunlardan 7’si Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş.

KALP YETMEZLİĞİ HASTA SAYISI ENDİŞE VERİYOR

Kalp nakli programının 1998 yılında başladığını aktaran Prof. Dr. Cengiz Türkay, bugüne kadar yapılan toplam kalp nakli sayısının 131’e ulaştığını ifade etti. Yılda ortalama 7-8 kalp naklinin yapıldığını vurgulayan Türkay, “Kalp yetmezliği, dünyanın en önemli ya da ölüme neden olan hastalıklarından biri. Ülkemizde 800 bin ile 1 milyon 200 bin arasında kalp yetmezliği hastası var. Sağlık Bakanlığının şu anki listesinde kalp bekleyen hasta sayısı ortalama 1500 iken, merkezimizde 400’e yakın hasta beklemekte” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yıllık 40-45 hastaya kalp nakli yapıldığını belirten Prof. Dr. Türkay, “Medyada organ bağışına yönelik dikkat çekmelerin ardından bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. İlk altı ayda, bir yılda yaptığımız 7-8 kalp nakli sayısına ulaşmış durumdayız. Halkımızı organ bağışı konusunda daha fazla bilgilendirmemiz gerekiyor. 2025 yılında bildirilen 931 civarında beyin ölümünden ancak ortalama 200’ü organ bağışına onay vermiş” diye ekledi. Sağlık Bakanlığı’nın, ambulans uçak ya da helikopterle organ taşınmasına sağladığı destek ve merkezlerinin yoğun hazırlıkları, kalp nakli alanında daha fazla hastaya umut olacağına dair inanç uyandırıyor.