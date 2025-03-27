Kalp Sağlığı Hakkında Yanlış Bilgiler

KALP HASTALIKLARI VE YANLIŞ BİLGİLER

Kalp hastalıkları, dünya genelinde en yaygın sağlık sorunları arasında bulunuyor. Ancak, bu hastalıklarla ilgili toplumda pek çok yanlış bilgi de bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, bir röportajında kalp sağlığıyla ilgili merak edilen konuları aydınlattı. Özellikle Covid-19 aşılarının kalp sağlığı üstündeki etkileri, sanal anjiyo yöntemleri ve kalp hastalıklarından korunma yolları hakkında kıymetli değerlendirmelerde bulundu.

COVİD-19 AŞILARININ ETKİLERİ

Son yıllarda Covid-19 aşılarının kalp hastalıklarına sebep olduğu yönünde bazı iddialar ortaya çıkmıştı. Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, bu konuda bilimsel verilerin tam tersini gösterdiğini dile getirerek, Covid-19 hastalığının kalp üzerindeki etkilerinin aşı etkileriyle karıştırıldığını belirtti. Kalp damarlarındaki tıkanıklık riskinin tespiti, gelişen tıbbi teknolojiler ile daha kolay hale geliyor. Koçaş, sanal anjiyo yönteminin geleneksel anjiyo ile karşılaştırıldığında son derece güvenilir olduğunu ve kalp krizi riskini belirlemede önemli bir araç olduğunu vurguladı.

KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA YOLLARI

Kalp hastalıklarından korunmada beslenme ve yaşam tarzının çok önemli olduğu üzerinde duran Koçaş, özellikle sigara kullanımı, yüksek tansiyon ve hareketsiz yaşam stilinin kalp krizi riskini artırdığına dikkat çekti. Ayrıca, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesiyle bu risklerin büyük oranda azaltılabileceğini ifade etti.