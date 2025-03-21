Kalp Sağlığı İçin Uyku Düzeninin Önemi

Günümüzde pek çok kişi, gece uykuya dalamama, sık sık uyanma ya da sabah yorgun kalkma gibi sorunlar yaşıyor. Ancak uzmanlara göre, bu durum hem günlük yaşam kalitesini hem de kalp sağlığını yakından etkiliyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Okay Abacı, uykusuzluğun kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı ve yüksek kolesterol gibi ciddi hastalıkların erken belirtileri olabileceğine dikkat çekiyor. “İyi uyuyamıyorsanız, kalbiniz sessizce yardım istiyor olabilir” şeklinde ifade eden Prof. Dr. Abacı, basit görünen uyku problemlerinin ciddi kalp rahatsızlıklarının habercisi olabileceğini vurguluyor.

Kronik Uykusuzluğun Etkileri

Prof. Dr. Abacı’ya göre, kronik uykusuzluk yaşayan bireylerde kalp-damar hastalıklarına yakalanma olasılığı belirgin şekilde daha yüksek. Kalp yetmezliği hastalarının çoğu, tanı almadan önce yıllarca süren ama fark edilmeyen uyku problemleri yaşadıklarını belirtiyor. Gece nefes darlığı ile uyanmak, düz yatamayıp yastık sayısını artırmak, sabah bitkin uyanmak, uykuda çarpıntı ya da terleme gibi şikayetler sadece kötü bir uyku değil, aynı zamanda kalbin alarm verdiğini gösteren önemli belirtiler arasında yer alıyor.

Gecede Yetersiz Uyku Riski

Bilimsel araştırmalara göre, gecede 6 saatten az uyuyan bireylerde kalp krizi riski yüzde 30’a kadar artıyor. Uyku apnesi olan kişilerde ani kalp durması olasılığı daha yüksekken, uykusuzluk durumu iltihap seviyesini ve damar sertliğini artırarak kalp-damar sistemine doğrudan zarar veriyor. Bununla birlikte, kötü uyku kalitesi LDL (kötü kolesterol) düzeyini yükseltirken, HDL (iyi kolesterol) seviyesini düşürebiliyor. Prof. Dr. Abacı, kalp sağlığını korumak isteyen bireylerin uyku düzenine, beslenme ve egzersiz kadar önem vermesi gerektiğini belirtiyor.

İyi Bir Uyku İçin Öneriler

Uyku sağlığını desteklemenin ilk adımı, düzenli bir uyku-uyanıklık döngüsüne sahip olmak. Haftanın her günü, hafta sonları dahil, aynı saatlerde yatıp kalkmak, vücudun biyolojik saatini dengeliyor. Ayrıca, akşam saatlerinde kahve, alkol ve ağır yemeklerden kaçınmak; sindirim sisteminin sakinleşmesini sağlıyor. Yatak odasının serin, sessiz ve karanlık olması, elektronik cihazların yatmadan en az bir saat önce bırakılması da kaliteli uyku için oldukça önemli. Prof. Dr. Abacı, uyuyamayan bireylerin yatakta dönmek yerine kalkıp loş ışık altında kitap okumaları ya da hafif müzik eşliğinde gevşeme aktiviteleri yapmalarını öneriyor. Gün içinde uzun şekerlemelerin gece uykusunu olumsuz etkileyebileceğini hatırlatırken, kısa ve günün erken saatlerinde yapılan dinlenmelerin faydalı olabileceğini ekliyor.

Belirtilere Dikkat Edin

Çeşitli uyku bozukluklarının sadece bir rahatsızlık değil, kalp hastalıklarının erken teşhisi için kritik bir gösterge olabileceği konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Abacı, şu belirtilere dikkat çekiyor: “Uykuya dalmakta zorlanmak, gece boyunca sık sık uyanmak, sabahları baş ağrısı ve çarpıntı ile uyanmak, uyurken horlama ya da nefesin kesilmesi ve gün içinde dikkat dağınıklığıyla birlikte uyku hali”. Bu belirtileri yaşayan bireylerin mutlaka bir kardiyoloji ve uyku bozuklukları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Abacı, “Bu sorunları yalnızca basit bir uyku problemi olarak görmemek gerekir. Geceleri yaşanan bu sinyaller, kalbinizin sizi uyardığı anlamına gelebilir” diyor.

Uyku ve Kalp Sağlığı İlişkisi

Uykunun sadece bir dinlenme değil, aynı zamanda kalbin kendini onardığı bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Okay Abacı, son olarak şu uyarılarda bulunuyor: “Kalp sağlığı yalnızca gündüz değil, gece de şekillenir. Uyku sırasında damarlar gevşer, tansiyon düşer, kalp kendini yeniler. Uykusuzluk bu doğal süreci kesintiye uğratır. Kalbinizi korumak istiyorsanız, iyi bir uyku alışkanlığı geliştirin. Kalbiniz yalnızca damarlarınızda değil, geceleri yatağınızda da korunur.”