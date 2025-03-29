Kalp Sağlığında Yanlış İnançlar ve Tedaviler

KALP HASTALIKLARIYLA İLGİLİ YANLIŞ İNANÇLAR

Biruni Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, Meral Karadağ ile gerçekleştirdiği söyleşide kalp sağlığına dair önemli meseleleri gündeme taşıdı. Prof. Dr. Koçaş, toplumda yaygın olan yanlış inanışları, beslenme alışkanlıklarının kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ve güncel tedavi yöntemlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

KADINLAR VE GENÇLERDE KALP HASTALIKLARI

Kalp hastalıkları hakkında toplumda hâlâ yaygın olan yanlış inanışlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Kalp hastalıkları yalnızca yaşlı bireylerde görülen bir sorun değildir. Genetik yatkınlık, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları göz önüne alındığında genç yaşta da kalp hastalıkları ortaya çıkabilir.” Bununla birlikte, “Kadınlar kalp krizi geçirmez” veya “Kalp hastalıkları yalnızca sigara içenleri etkiler” gibi düşüncelerin de yanlış olduğunu vurguladı.

Sağlıklı bir kalp için dengeli ve doğru beslenmenin önemi üzerine konuşan Prof. Dr. Koçaş, şu tavsiyelerde bulundu: “Trans yağlar, aşırı tuz ve şeker tüketimi kalp damarlarında tıkanıklıklara yol açabilir. Bu nedenle doğal ve işlenmemiş gıdalar tüketmek, omega-3 açısından zengin besinlere yönelmek kalp sağlığı için çok önemlidir.” Ayrıca, Akdeniz tipi beslenmenin kalp sağlığını koruyucu etkilerine de dikkat çekti.

Tıbbın ilerlemesiyle birlikte kalp hastalıklarının tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirildiğini belirten Prof. Dr. Koçaş, “Minimal invaziv cerrahi yöntemler, kateter tabanlı tedaviler ve yapay zeka destekli erken teşhis yöntemleri sayesinde kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi çok daha etkili hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı. Kalp sağlığının korunması ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesi için teknolojik gelişmelerin takip edilmesinin önemini vurguladı.