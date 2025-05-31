Kalp Yetmezliği Hastası 3D Yöntemle İyileşti

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEM

Kalp yetmezliği tedavisi gören bir hasta, Kayseri Şehir Hastanesi’nde uygulanan 3D haritalama yönteminden faydalandı. 36 yaşındaki Sedat Sarıca, bu yenilikçi tedavi ile hastalığına şifa buldu. Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi edilen hastanın durumu, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Şahin ve Doç. Dr. Serhat Karadavut tarafından gerçekleştirilen bir ameliyatla iyileşti. Ameliyat sürecinde hastaya çarpıntıya yol açan bölgeler, radyo frekans ablasyonu ile 50 dereceye ısıtılarak tedavi edildi. İşlem toplamda 3.5 saat sürdü ve sonrasında hasta takibe alındı.

İŞLEMİN DETAYLARI

Doç. Dr. Ömer Şahin, yapılan işlemin aşamalarını anlatırken, “Hastamız kalp yetmezliği nedeniyle takipte olan bir hasta. Hastada ayrıca ritim bozukluğu var ve biz bu kalp yetmezliğinin ritim bozukluğuna bağlı olduğunu düşündük. Hastamıza 3D haritalama ile atriumların lokalizasyonunu alıp daha sonra çarpıntıya neden olan bölgeleri radyo frekans ablasyon dediğimiz yöntemle ısısını 50 dereceye getirerek yok ettik. Bu işlemi hastanemizde ilk defa yaptık.” dedi.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Hastanın önceden kalp yetmezliği nedeniyle ciddi nefes darlığı yaşadığını belirten Şahin, “Efor kapasitesi bayağı düşmüş durumdaydı. Bundan sonraki süreçte ritim bozukluğu geçtikten sonra hastamızın yürüme kapasite artacak ve nefes darlığı azalacak. Çarpıntı semptomları da geçmiş olacak. Hastayı 1 ay sonra tekrar değerlendireceğiz. Kalbin pompa gücü artmışsa ilaçlarında da azaltacağız. Hastamız sonrasında da normal hayatına devam edecek.” ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Sedat Sarıca, bu başarılı tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, “Emeği geçenlere teşekkür ederim.” diyerek duygu ve şükranlarını dile getirdi. Bu tedavi yöntemi, kalp yetmezliği tedavisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.