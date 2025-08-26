Kalshi, John Wang’ı Kripto Bölümüne Getirdi

YENİ KRİPTO BÖLÜMÜNÜN LİDERİ

Tahmin piyasası platformu Kalshi, sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan kripto fenomeni John Wang’ı kripto bölümünün başına getirdi. 23 yaşındaki Wang, önceki deneyimlerinin ardından Blockchain güvenlik şirketi Armor Labs’ı kurmuştu. Kalshi CEO’su Tarek Mansour, Wang’ın işe alımını “yüksek kaliteli düşünce, büyük hayaller ve yoğun emek üzerine bahis” şeklinde değerlendirdi. Mansour, “John ile geçirdiğim zaman arttıkça bu karardan emin oldum. Yol haritamızı birlikte hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” diye belirtti.

TAAHHÜT EDİLEN KATILIMCI PİYASALAR

Wang, tahmin piyasalarının toplumun daha katılımcı hale gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti. ABD seçimlerinde oy kullanamayan bir Avustralyalı olarak, bu piyasaların siyasi süreçlere ilgiyi artırdığını vurguladı. “Bu, toplumun gerçeği işleyeceği yol olacak. İnançların somutlaştığı bir piyasa ortamı, yorumlardan daha güvenilir bir ölçüt sunuyor.” dedi. Kalshi, 2024 ABD seçimleri öncesinde sunduğu siyasi bahislerle öne çıkmıştı. O dönemde düzenleyici kurum CFTC ile hukuki mücadele içine girmiş ve mahkeme, şirketin siyasi olay kontratları açabileceğine karar vermişti.

BİTCOİN YATIRIMLARI VE ARTAN DEĞERLEME

Kalshi, nisan ayında Bitcoin yatırımlarını kabul etmeye başlamış ve haziranda 185 milyon dolarlık yatırım turunu tamamlayarak 2 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Uzmanlara göre, Kalshi’nin bu adımı kripto kullanıcılarını daha fazla platforma çekmek ve siyasi-finansal olaylara dair katılımı artırmak açısından stratejik bir hamle olarak görülüyor. Wang’ın liderliği, hem genç yatırımcıları hem de kripto topluluğunu çekmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.