Kalyon Güneş Teknolojileri Talep Tarihi Ne Zaman?

YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Yenilenebilir enerji alanında önemli bir konumda bulunan Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş., halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Şirketin halka arzı hakkında yatırımcılar, “Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.’nin halka arzında talep toplama tarihi ne zaman, tahsisat oranı belli oldu mu?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

HALKA ARZ DETAYLARI BELLİ OLDU

KLYPV işlem koduyla talep toplayacak olan Kalyon Güneş Teknolojileri’nin halka arz fiyatı 70,30 TL olarak duyuruldu. Ayrıca, toplamda 46.334.639 lot yatırımcıların beğenisine sunulacak. Halka arzın büyüklüğü ise 3,2 milyar TL olarak hesaplanıyor.

TALEP TOPLAMA TARİHİ BEKLENİYOR

Şirketin halka arz sürecine dair ayrıntılar netleşmeye başlarken, talep toplama tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Yıl içerisinde halka arz takvimi ve talep toplama tarihleri hakkında güncel bilgiler için KAP açıklamalarını takip etmeniz öneriliyor.