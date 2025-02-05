Kalyon Güneş Teknolojileri Talep Toplama Başladı

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZINA BAŞLADI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2025-6 numaralı bülteni ile halka arzı onaylanan Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.’de talep toplama işlemleri bugün başlamış durumda.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ NEDİR?

Kalyon Holding’in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası, 19 Ağustos 2020 tarihinde faaliyete geçti. Şirket, toplamda 4 fabrika ve bir Ar-Ge merkezinden oluşan dikey entegre bir üretim sistemine sahip. 100 bini kapalı olmak üzere 250 bin metrekarelik bir alanda konumlanan bu tesis, Çin dışında entegre tesis unvanını taşıyor. Kalyon Güneş Teknolojileri, Ingot, wafer, hücre ve modül üretimi yaparak, 2 GW (Gigawatt) kapasite ile sürekli üretim sağlıyor. Ürünlerini yaklaşık %90 yerlilik oranıyla üretiyor. Ayrıca, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin tek panel sağlayıcısı konumunda bulunuyor; bu santral Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı santrallerinden biri olarak öne çıkıyor.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ’NİN FİYAT İSTİKRARI ve HEDEFLERİ

Kalyon Güneş Teknolojileri, 15 gün süreyle fiyat istikrarı planlıyor. Halka arz sürecinde, 1 yıl boyunca ortak satış ve ihraççı satışı yapılmayacak.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ GELİRİ NE ŞEKİLDE KULLANILACAK?

Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri şu şekilde dağıtmayı hedefliyor: %25 yatırım harcamaları, %45 işletme sermayesi ve %30 kredi geri ödemesi.