Kalyon İnşaat, Kars – Iğdır Demiryolu projesini duyurdu

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Kalyon İnşaat, Türkiye’nin doğusunu uluslararası ticaretin merkezine bağlayacak olan Zengezur Koridoru’nun önemli bir bileşeni, Kars – Iğdır – Aralık – Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’ni uygulamaya soktuklarını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz günlerde proje için temel atma töreni düzenledi. Bu proje sayesinde Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bir demiryolu bağlantısı sağlanacak.

Kalyon İnşaat, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, metrobüs yolu projeleri ve Marmaray gibi önemli projeleri hayata geçirdi. Şimdi ise uzunluğu 224 kilometreyi bulan Kars – Iğdır – Aralık – Dilucu Demiryolu Projesi üzerinde çalışıyor. Bu proje ile ticaretin hızlanması, lojistik sektörünün güçlenmesi ve maliyetlerin düşmesi amaçlanıyor. İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın önemli parçalarından biri olarak görülen projenin tamamlanmasıyla mevcut transit süresi 18 günden 12 güne inecek.

TAŞIMA KAPASİTESİ ARTIYOR

Sinyalli, elektrikli ve çift hatlı olarak planlanan proje, taşıma kapasitesinin önemli ölçüde artmasını sağlıyor ve ulaşım sürelerini kısaltıyor. Şirket, bu projenin demiryolunun deniz yoluna göre “yaklaşık yarı sürede” taşıma imkanı sunacağını bildiriyor. Proje, Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu sayede ticaret daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetlerle yapılacak. Proje, yaklaşık 10.000 kişilik bir istihdam yaratacak ve bölgesel kalkınmanın en büyük dinamiklerinden birine dönüşecek.

Ayrıca projenin 15 milyon ton yük taşımacılığı kapasitesi ile demiryolu taşımacılığının payını yüzde 1’den yüzde 4’e çıkaracağı ifade ediliyor. Demiryolu taşımacılığının güçlenmesi, Türkiye’nin 2024 yılında 14,7 milyar dolar olan navlun giderlerinin azalması için fırsatlar sunacak.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje güzergahı, çeşitli değerlendirmelerle son hali verilmiş durumda. “Çevresel sürdürülebilirlik” konusunun da ön planda olduğu bu proje, tamamen elektrifikasyona bağlı olarak tasarlanmış. Karayolu taşımacılığına kıyasla tahmini olarak yıllık 500.000 ton karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlayacak. Elektrikli trenler, hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak azot oksit ve diğer zararlı emisyonları da azaltacak.

GELECEĞE YATIRIM

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, Türkiye’nin geleceği için önemli olan bu projeye dair “Uluslararası barış ve refaha büyük katkılar sağlayacak projemiz, Türkiye-Azerbaycan ve Ermenistan arasında ulaşım hatlarını geliştirecek ve ekonomik iş birliğini güçlendirecek” diye belirtti. Azerbaycan’da inşa edilmekte olan demiryolu ve otoyol projelerinin de Kalyon İnşaat tarafından gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlarını güçlendireceklerine dikkat çekti.

PROJENİN DETAYLARI

Proje, Kars-Tiflis hattının yaklaşık 12. kilometresinden başlayarak Dilucu Sınır Kapısı’na kadar uzanacak. Planlanan güzergah üzerinde toplamda 7 istasyon bulunacak. Proje, Kars il merkezinden başlayarak Digor, Iğdır, Aralık ve Dilucu istasyonlarını kapsayacak. Projenin içerdiği ana bileşenler arasında 224 km yüksek standartlı elektrikli demiryolu, 7 istasyon, 480 menfez ve çok sayıda altgeçit, üstgeçit, viyadük ve tünel yer alıyor.

Bu projelerle birlikte, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlenmesi ve sosyoekonomik gelişime katkıda bulunulması hedefleniyor.