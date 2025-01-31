Kalyon PV Halka Arz İçin Tarih Belirledi

HALKA ARZ DETAYLARI

Güneş paneli değer zincirinin her aşamasında rol oynayan Avrupa’nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV) halka arz gerçekleşiyor. Halka arz 5-6-7 Şubat tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle yapılacak ve pay başına 70,30 TL değerle talep toplanacak. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İş Yatırım) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin (TKYB) liderlik ettiği halka arzda, toplam 46.334.639 TL nominal değerli paylar satılacak. Eğer payların tamamı satılırsa, şirketin çıkarılmış sermayesi 375.300.000 TL’den 411.441.018 TL’ye yükselecek ve halka açıklık oranı %11,26 olarak gerçekleşecek.

HALKA ARZIN YAPISI

Pay başına satış fiyatı 70,30 TL olarak belirlenmiş olan 3,3 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın %78’i (36.141.018 TL nominal) sermaye artırımı şeklinde, %22’si (10.193.621 TL nominal) ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arzda yurtiçi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılara “eşit dağıtım yöntemi” kullanılacak. Halka arz gelirlerinin %25’i yeni ve devam eden yatırımlarda, %30’u kredi geri ödemelerinde, kalan %45’i ise işletme sermayesi olarak değerlendirilecek.

KALYON PV CEO’SUNDAN AÇIKLAMALAR

Halka arz sürecinin onaylanmasının ardından Kalyon PV CEO’su Dr. İhsan Kulalı, “İnşaat, enerji, yatırım-işletme, sanayi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, yenilikçi projeleri ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ile ülke ekonomisine ve topluma değer katan Kalyon Holding’in en önemli yatırımlarından biri olan Kalyon PV, artan enerji ihtiyacının yerli ve aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi ile istikrarlı bir şekilde sağlanmasına katkı verme amacıyla kurulmuş bir şirket. Güneş paneli, hücre, wafer ve ingot üretimi aşamalarını tek çatı altında toplayan Avrupa’nın ilk ‘dikey entegre’ üretim fabrikası” şeklinde sözler sarf etti.