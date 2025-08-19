Kalyoncu, Gaziantep’te Defnedildi

CENAZE TÖRENİ GAZİANTEP’TE YAPILDI

Aksaray’da gerçekleştirilen “2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası” sırasında yaşanan kazada hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu’nun (57) cenazesi, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Kalyoncu’nun cenazesi, Asri Mezarlık Camisi’ne getirildi ve burada öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık’ta defnedildi. Cenaze törenine, Kalyoncu’nun annesi Ayten Kalyoncu, kızı İrem, oğlu Kerem Kalyoncu, yakınları, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman ve sporcu arkadaşları katıldı.

SİVİL HAYATINDAN SPORA İLGİSİ

Mimar olan Cengiz Kalyoncu’nun gençliğinden bu yana yamaç paraşütüne büyük bir ilgi duyduğu biliniyor. Bir süre önce başka bir kaza geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kalyoncu, Aksaray’ın Hasan Dağı’nda yapılan “2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası” yarışmasında uçuş esnasında dengesini kaybederek düştü. Yaralandıktan sonra kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.