Kalyoncu, Gaziantep’te Defnedildi

CENAZE TÖRENİ GAZİANTEP’TE YAPILDI

Aksaray’da gerçekleştirilen “2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası” sırasında yaşanan kazada hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu’nun (57) cenazesi, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi. Kalyoncu’nun cenazesi, Asri Mezarlık Camisi’ne getirildi ve burada öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık’ta defnedildi. Cenaze törenine, Kalyoncu’nun annesi Ayten Kalyoncu, kızı İrem, oğlu Kerem Kalyoncu, yakınları, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman ve sporcu arkadaşları katıldı.

SİVİL HAYATINDAN SPORA İLGİSİ

Mimar olan Cengiz Kalyoncu’nun gençliğinden bu yana yamaç paraşütüne büyük bir ilgi duyduğu biliniyor. Bir süre önce başka bir kaza geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kalyoncu, Aksaray’ın Hasan Dağı’nda yapılan “2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası” yarışmasında uçuş esnasında dengesini kaybederek düştü. Yaralandıktan sonra kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Devlet Memurları Konfederasyonu Eylem Düzenledi. Kamu İşveren Heyeti Zam Teklifi Yetersiz. Genel Başkan Kaya, Teklifi Reddetti. Kamu Çalışanlarının Emeği Yok Sayıldı....

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki düşük zam teklifine karşı eylem gerçekleştirdi. Genel Başkan Osman Kaya, teklifi yetersiz buldu.
Modern Kadın, Pınar’ın Aile Yaşamı

Dijital platformlarda ilgi gören Modern Kadın dizisi, dikkat çekici konusuyla ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Detaylar merak ediliyor.

