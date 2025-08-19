Kalyoncu, Yamaç Paraşütü’nde Yaralandı

CENGİZ KALYONCU’NUN HAVALANDIĞI ANDAN SONRA TELSİZ İRTİBATI KESİLDİ

Hasan Dağı’nda gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde yarışan pilot Cengiz Kalyoncu, havalandıktan kısa bir süre sonra telsiz irtibatını kaybetti. Ekipler, durumu fark ederek GPS sinyalini takip etmeye başladı ve kısa süre içinde Helvadere Beldesi kırsalında Kalyoncu’yu ağır yaralı bir şekilde buldu.

Pilotun sert bir iniş yaptığı değerlendiriliyor. Olay yerine çağrılan ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Kalyoncu burada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ GAZİANTEP’E GÖNDERİLDİ

Cengiz Kalyoncu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep’e götürüldü. Kalyoncu’nun cenazesi, öğle vakti Nakıboğlu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.