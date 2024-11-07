“Kamala Harris, Seçim Sonuçlarını Kabul Etti”

DELEGE SAYISINDA GERİDE KALDI

ABD’deki başkanlık seçiminde, delege sayısında rakibi Trump’ın gerisinde kalan Harris’in kampanya menajeri Cedric Richmond, dün Harris’in başkent Washington’da bulunan Howard Üniversitesi’ndeki platformda, Harris’in bu gece bir konuşma yapmayacağını duyurdu. Trump’ın salıncak eyaletlerdeki üstünlüğü ile farkı açmasının ardından, Harris’ten beklenen açıklama geldi.

BAŞKANLIĞA YENİDEN GÖZ ATTIKLARINDA TRUMP’I KUTLADI

Reuters kaynaklarına göre, Demokratların adayı Kamala Harris, bugün seçim sonuçlarını kabul ettiğini resmi olarak belirtirken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ı arayıp kutladı. Bu durum, Harris’in rakibi karşısındaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

CNN’DE ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Seçim sonuçlarını değerlendiren CNN’de, Kamala Harris’in 2020 seçimlerinden daha iyi bir performans sergilediği yerleri göstermeye çalışırken haritada hiçbir işaretin olmaması şaşkınlığa neden oldu. Doğu taraflarında Demokratların lehine bir sonuç görme umuduyla sunucu, “Şimdi bunu bırakalım ve doğu tarafında bir şey olup olmadığına bakalım.” diyerek durumu aktardı. Ancak, doğu eyaletlerinden gelen sonuçlar da Harris’in Joe Biden’ın aldıklarından daha düşük olduğunu gösterdi. Yorumcu bu durumda, “Hiçbir şey mi? Yani, tek bir ilçe bile yok mu?” ifadelerini kullandı.