Kaman’da 264 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kaçakçılık Mücadelesi Kapsamında Ele Geçirilen Makarona Dikkat

Kaman ilçesinde, 144 bini dolu olan 264 bin makaron (filtresiz sigara kağıdı) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Arama ve Ele Geçirme Operasyonu

Gerçekleştirilen arama işlemleri sırasında Kaman ilçesindeki bir iş yerinde ve deposunda 144 bini dolu olmak üzere toplamda 264 bin makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

