Kaman’da 264 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kaçakçılık Mücadelesi Kapsamında Ele Geçirilen Makarona Dikkat

Kaman ilçesinde, 144 bini dolu olan 264 bin makaron (filtresiz sigara kağıdı) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Arama ve Ele Geçirme Operasyonu

Gerçekleştirilen arama işlemleri sırasında Kaman ilçesindeki bir iş yerinde ve deposunda 144 bini dolu olmak üzere toplamda 264 bin makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.