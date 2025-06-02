Kaman’da EÜAŞ Depasında Yangın Çıktı

KAMANDA YANGIN OLAYI MEYDANA GELDİ

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait bir depoda yangın meydana geldi. Yangın, Hirfanlı köyü mevkiinde oluştu. Olayın duyulması üzerine, bölgede jandarma ve AFAD ekipleri derhal görevlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE BAŞLATILDI

Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Olay yerinde jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alırken, AFAD ve AADYM Şube görevlileri depoda detaylı incelemeler yaptı. Yangın anında depoda bulunan bazı malzemelerin zarar gördüğü tespit edildi. İlk araştırmalara göre yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor.