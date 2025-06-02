Kaman’da EÜAŞ Depo Yangını Söndürüldü

YANGIN DURUMU VE MÜDAHALE

Kırşehir’in Kaman ilçesinde Elektrik Üretim AŞ’ye ait bir depoda çıkan yangın başarıyla söndürüldü. Hirfanlı köyü mevkisinde meydana gelen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Kısa sürede büyüyen alevler, depo binasının tamamını sardı. Yangın ihbarı yapılır yapılmaz, bölgeye Kırşehir ve Kaman’dan itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ayrıca, Hirfanlı Uygulamalı Eğitim Merkezi Komutanlığına ait itfaiye aracının da katıldığı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda depoda hasar meydana geldi.

VALİDEN YAZILI AÇIKLAMA

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, konu ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Ekiplerin yangına hızlı ve etkili müdahalesi sonucunda alevlerin tamamen söndüğünü bildirdi. Demiryürek, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirtti ve “Depo içerisinde yer alan bazı muhtelif malzemelerin zarar gördüğü belirlenmiştir. Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde elektrik tesisatından kaynaklı olabileceği yönünde bulgulara ulaşılmıştır” dedi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından gerekli teknik çalışmalar başlatıldığını ve adli tahkikat sürecinin adli makamların talimatıyla yürütüleceğini sözlerine ekledi. Devletin ilgili tüm birimleri ile sürecin yakından takip edildiğini vurgulayan Demiryürek, “Gerekli tüm tedbirlerin gecikmeksizin alındığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım, meydana gelen yangın olayından etkilenen tüm kurum çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde ifade etti.