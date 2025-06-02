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Kaman’da EÜAŞ Deposu Yangın Çıktı

KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN

Kaman ilçesinde Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, akşam saat 20.00 sıralarında Kaman’a bağlı Hirfanlı köyünde meydana geldi. EÜAŞ’a ait depoda, bilinmeyen nedenlerden dolayı alevler yükselmeye başladı.

OLAY YERİNE SEVKEDİLEN EKİPLER

Yangının kısa sürede büyümesi sonucu, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik gayretiyle söndürüldü. Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

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