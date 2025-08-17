Kaman’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDEKİ DURUM

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bulunan meralık alanda meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangın, Kaman ilçesi Başköy ve Kurancılı köyleri arasında dün akşam saatlerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, kısa sürede Demirli köyü sınırlarına ulaştı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yangın ihbarının ardından bölgeye Kaman, Kırşehir ve çevre illerden itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD, Orman İşletme ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına bir helikopter de katkıda bulundu. İtfaiye ve diğer ekiplerin 25 aracında toplam 59 personelin yer aldığı çalışmalar sonucunda yangın uzun uğraşlar neticesinde tamamen kontrol altına alındı.