Kaman’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI SÜRATLE BÜYÜDÜ

Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Kurancılı Başköy mevkiinde meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Demirli köyüne kadar ulaştı. Yangına hem karadan hem de havadan gerçekleştirilen müdahale ile alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması son anda engellendi.

ÇEŞİTLİ EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Kaman’a bağlı Kurancılı Başköy kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevler, sadece kısa sürede Demirli köyüne kadar ulaştı. Olay duyurulduktan sonra bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri gönderildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangına hava destekli yangın söndürme helikopterleri ve uçakları ile müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangının yerleşim alanlarına sıçraması önlendi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.