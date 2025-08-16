Kaman’da Yangın Kontrol Altına Alınıyor

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEBİ

Kaman ilçesindeki meralık alanda meydana gelen yangın, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, Başköy ve Kurancılı köyleri arasındaki meralık alanda başladı ve kısa sürede Demirli köyü sınırlarına ulaştı. Olayın hemen ardından bölgeye hızlıca müdahale ekipleri yönlendirildi.

İHALE VE DESTEK ÇALIŞMALARI

İhbar alınır almaz Kaman, Kırşehir ve komşu illerden itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD, Orman İşletme ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Karadan yapılan söndürme çalışmalarına destek amaçlı olarak helikopterler de katıldı. Ekiplerin yoğun çabalarıyla alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması engellendi ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

YETKİLİLERİN ZİYARETİ

Yangın bölgesine gelen Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ile birlikte diğer ilgili kurum amirleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.