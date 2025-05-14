Kamboçya’da Askeri Tatbikat Başladı

KAMBOÇYA’DA ASKERİ TATBİKAT BAŞLADI

Kamboçya’nın Phnom Penh şehrinde, Kamboçya ve Çin’in ortak düzenlediği askeri tatbikat başladığı açıklandı. Kamboçya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RCAF) tarafından yapılan duyuruda, tatbikatın bu yılki temasının terörle ortak mücadele ve insani yardım olduğu belirtildi. 28 Mayıs’a kadar süreceği ifade edilen tatbikata, 1300’den fazla Kamboçyalı asker ile yaklaşık 900 Çin askeri personeli katılıyor.

TATBİKATIN DETAYLARI

Tatbikat kapsamında karada, havada ve denizde çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi planlanıyor. Bu eğitimlerde, zırhlı araçlar, savaş gemileri, helikopterler, insansız hava araçları (İHA) ve robot savaş köpekleri gibi gelişmiş Çin ekipmanlarının kullanılacağı kaydedildi. RCAF Sözcüsü General Thong Solimo, bu yılki tatbikatın hem personel hem de ekipman açısından geçen yılkinin üzerinde olduğunu aktardı. General Solimo, “Bu tatbikatı yalnızca tecrübelerimizi paylaşmak, kendimizi savunma kabiliyetimizi güçlendirmek ve bölge ile dünyada barışın inşasına katkıda bulunabilmek için yapıyoruz.” şeklinde ifade etti.

ÇİN DESTEKLİ PROJELER

Tatbikat için gereken askeri teçhizatı taşıyan Çin donanma gemisinin, Çin’in desteğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü’ne demirlemesi dikkati çekti. Kamboçya Savunma Bakanı Maly Socheata, geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı basın açıklamasında, Çin’in Kamboçya’daki Ream Deniz Üssü’ne belirli sürelerde demir atan iki korveti Kamboçya’ya vereceğini duyurmuştu. Ayrıca, Ream Deniz Üssü’nün temel atma töreninin 8 Haziran 2022’de gerçekleştiği ve o dönemde ABD’nin projeye karşı çıktığı biliniyor.

STRATEJİK KONUM VE ULUSLARARASI TARTIŞMALAR

Çin gemilerinin demirlediği Ream, Tayland Körfezi kıyısında bulunuyor. Buradaki konum, Çin’in Filipinler, Malezya, Vietnam ve Brunei Sultanlığı ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi’ne olan yakınlığıyla dikkat çekiyor. Çin, Doğu Afrika’daki Cibuti dışında başka bir ülke ile deniz aşırı askeri üssü bulunmuyor. Pekin yönetiminin, Çin devlet şirketlerinin inşa ettiği liman ve tersaneler aracılığıyla deniz aşırı bir askeri ağ oluşturma çabası da gündemde.