Kamera Kayıtları Açığa Çıktı: Narin Cinayeti Detayları

OLAYIN DETAYLARI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturmada, baba Arif Güran’ın talep ettiği Dara 2 Askeri Üs Bölgesi’nin güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı. Tutuklu anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran’ın avukatları, görüntülerin analiz edilmesi için gerekli adımları atacaklarını belirtti. Bağlar ilçesinde meydana gelen bu cinayetle ilgili, 7 Kasım’daki ilk duruşmanın ardından baba Güran’ın talep ettiği görüntüler, duruşmada da gösterecek şekilde ele alındı.

AVUKATLAR GÖRÜNTÜLERİN ANALİZİNE İVME KAZANDIRACAK

Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, “Amacımız gerçeğin açığa çıkması” diyerek sürecin önemine vurgu yaptı. Demiroğlu, “Sanıklardan birinin konumunun, Arif Güran’ın evi yakınında gösterildiği ancak aynı anda kamerada görünen görüntünün farklı bir yerde olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla bu baz çalışmasında bir hata olabileceğini düşünüyoruz. İddianamede yer alan sanıkların konumlarının belirlenmesi konusunda, baz kayıtlarının tek başına delil olamayacağını Yargıtay kararlarında da görmekteyiz.” dedi. Gerçekleri gün yüzüne çıkarmak adına ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurguladı.

NEVZAT BAHTİYAR’IN İFADESİ VE GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ

Duruşmanın ilerleyen aşamalarında Avukat Demiroğlu, Nevzat Bahtiyar’ın daha önceki ifadelerini değiştirerek olası senaryolar üzerine gittiği konusunda eleştiride bulundu. “Bahtiyar, bir çuvalın içine bir çocuğu yerleştirip gömmesi mümkün görünmüyor” diyen Demiroğlu, güvenlik kameralarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bahsi geçen kamera kayıtlarının incelenmesinin kamuyu da bilgilendireceğini ifade etti.

AİLENİN MASUMİYETİ VE YANLIŞ ANLAŞILMALAR

Demiroğlu, “Kirli bilgilerle yürütülen bir soruşturma, ailenin masumiyet karinesini ihlal etmektedir” diyerek, ailelerine yapılan haksızlıkları dile getirdi. Ailenin iffetine yönelik saldırılardan kaçınılması adına çağrıda bulundu. Ayrıca, maddi delillerin tetkik edilmesinin sonucunda eğer müvekkillerinin beraat etmesi halinde yapılan haksızlığın yükünün ağır olacağını belirtti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YENİDEN ANALİZ

Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir ise askeri üsse ait kamera kayıtlarının yeniden analiz edilmek üzere uzmanlara götürüleceğini açıkladı. “Kamera görüntüsünün iyileştirildiği söylendi ancak biz net bir iyileşme görmedik” diyen Demir, başka kamera kayıtlarının da sürece dahil edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Süreç sonunda, gerçeğin açığa çıkmasına hizmet edeceğini vurguladı.