Kamera Kayıtları Açığa Çıktı: Narin Cinayeti

DİYARBAKIR’DA HİSSE HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’da öldürüldüğü belirlenen Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında baba Arif Güran’ın talep ettiği Dara 2 Askeri Üs Bölgesi’nin güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Tutuklu anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın avukatları, bu görüntülerin iyileştirilmesi için uzmanlara göndereceklerini açıkladı. Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak 7 Kasım’da yapılan ilk duruşmanın ardından, baba Arif Güran’ın talebiyle duruşmada izlettirilen Dara 2 Askeri Üs Bölgesi görüntüleri ortaya çıktı. Yüksel Güran’ın avukatları Tuncay Erkuş ve Yılmaz Demiroğlu ile Enes Güran’ın avukatları Mahir Akbilek ve Mustafa Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BAZ ÇALIŞMASINDAKİ SORUNLAR

Avukat Yılmaz Demiroğlu, gerçeğin açığa çıkması için çaba harcadıklarını belirterek, “Daraltılmış baz çalışmasıyla ilgili dikkatimizi çeken bir durum, sanıkların konumlarının farklı yerlerde tespit edilmesi. Sanığın konumu Arif Güran’ın evi civarında görünmesine rağmen, aynı zaman dilimindeki görüntüsünde başka bir yerde olduğu ortaya çıktı. Bu durum baz çalışmasında bir yanılma payının bulunduğunu gösteriyor. Uzmanlarla görüştük ve bu çalışmanın niteliği gereği bazı durumların değişik noktalarda olabileceğini öğrendik. Biz buradan yola çıkarak iddianameye bakıyoruz ve daraltılmış çalışmaya dayanarak sanıklarla ilgili dava açıldığını görüyoruz.”

NEVZAT BAHTİYAR’IN İFADE DEĞİŞİKLİĞİ

Avukat Demiroğlu, duruşmada Nevzat Bahtiyar’ın olası senaryolar üzerinden ifadesini değiştirdiğini ifade ederek, “Bahtiyar’ın soğukkanlı bir şahsiyet olduğunu gözlemledik. 8 yaşındaki bir çocuğu çuval içerisinde taşımak gibi bir eylemi gerçekleştirmesi olası görünmüyor. Bu şahsın cinayet işleyeceğini düşünüyoruz. Olayla ilgili kameralar üzerinde dönüşümleri inceleyip kamuoyunu bilgilendireceğiz.”

AİLENİN MASUMİYETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Demiroğlu, “Kirli bilgilerle yürütülen bir soruşturma ailenin masumiyet karinesini ihlal edecek şekilde büyük bir tehdit altına soktu. Ailenin onuruna yönelik saldırıların önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğer müvekkillerimiz beraat ederse, yaşanacak olan haksızlıkların hesabını kimse veremez” ifadelerini kullandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ANALİZ EDİLECEK

Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir ise askeri üsten alınan görüntülerin analiz edileceğini belirterek, “Kamera kayıtları izlenip uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Bu kameraların çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bahtiyar’ın iddialarına göre bir araç hareketi olup olmadığını net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Ayrıca okulun kameralarından da bilgi almak adına taleplerimiz var.” diye konuştu.