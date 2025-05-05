Kamerada Patlama Anı Görüntüleri

PATLAMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Konya’da, eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.’nin (31) yaşadığı dairede meydana gelen bir doğal gaz kaynaklı patlama, yan binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce bir parlama yaşanıyor. Ardından patlamayla birlikte pencere ve beton parçalarının etrafa savrulması ile büyük bir toz bulutu oluşuyor.

ALARM VEREN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları sayesinde kaydedildi. Bu kamera kayıtları, patlamanın etkilerini, çevreye yaydığı parçaları ve oluşan toz bulutunu net bir şekilde gösteriyor. Patlama, apartmanda yaşayanlar için tedirgin edici bir an olmasının yanı sıra, dikkat çeken bir görüntü ortaya çıkardı.

OLAYIN ARDINDAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR

Patlamanın ardından yetkililer, doğal gazın güvenli kullanımı hakkında bilgi ve uyarılar yapıyor. Benzer olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması gerektiğinin altı çiziliyor. Bu tür durumların, toplumda bilinçlenme sağlaması açısından önemli olduğu ifade ediliyor.