Kamerun’da Türkçe Askeri Eğitim Başladı

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIM

Türkiye Maarif Vakfı’nın düzenlediği dershanenin açılış etkinliği büyük bir katılımla gerçekleşti. Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper ve askeri yetkililer törende yer aldı.

TÜRKÇE KURSU AÇILIYOR

Törende bir konuşma gerçekleştiren Büyükelçi Öskiper, Kamerun Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik ilk Türkçe kursunun başlamasıyla bunun sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı. Öskiper, iki ülke arasında birçok alanda işbirliğinin süreceğini belirterek, Kamerun’da Türkçe eğitimi alan askerlere Türkiye’de çeşitli alanlarda kurslar verilmesi hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE’YE OLAN GÜVEN

Bakan Assomo, Türkiye’nin Afrika’da giderek güçlenen bir ortak olduğunu ifade etti. Assomo, Türkiye’nin Afrika’daki dinamik ilerleyişinin bölgesel ortaklıklara yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. Dershanenin iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir katkı sağlayacağını kaydeden Assomo, Türkçe eğitiminin askeri personelin entelektüel gelişimine de destek olacağını dile getirdi.