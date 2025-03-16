KAMİAD Ankara’da İftar Programı Düzenledi

KAMİAD’DAN İFTAR PROGRAMI

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD), Ankara’da bir iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Bu programa çok sayıda iş insanı ve davetli katılım gösterdi. İftara, KAMİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Aba ve Bartın’dan pek çok işadamı da iştirak etti. İftar programı, seğmen gösterisi ile başladı.

KAMİAD BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR

Gösterinin ardından bir konuşma yapan Derneğin Genel Başkanı Ali Adıgüzel, “Düzenlediğimiz iftar programına katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Adıgüzel, “Kamu müteahhitleri olarak yalnızca sektörde değil, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak açısından da önemli bir misyon üstlenmekteyiz. KAMİAD’ın kuruluş amacı kamu müteahhitlerinin sesi olmak ve sektördeki sorunlara gerçekçi, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmektir” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGELERİNE DESTEK

Kamu müteahhitleri olarak deprem bölgelerinde yaptıkları çalışmalara da dikkat çeken Adıgüzel, “2023 ve 2024 yıllarında özellikle deprem bölgelerinde gösterdiğimiz çalışmalar kamu müteahhitlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ettiğini bir kez daha kanıtladı. Deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarına tüm iş makineleriyle katkı vermenin yanı sıra afet bölgesindeki şantiyelerin depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunulması, nakdi yardımlar ile de destek olunmuştur” ifadelerini kullandı.

KAMİAD’IN ROLÜ

Programın ardından İHA mikrofonuna açıklama yapan Adıgüzel, “Sivil toplum örgütünün adıdır KAMİAD. KAMİAD üyelerinin savunuculuğunu yapan, aynı zamanda çıkacak yasa, yönetmelik, güncel mevzuat konularında topluma ışık tutmayı, bilgilendirmeyi ve üyelerinin eğitimini ahlaki etik çerçevesinde, kamu müteahhitlerinin yüklenici ve alt yüklenici arasındaki ilişkileri düzenlemeyi hedefleyen bir sivil toplum örgütüdür” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, programın sonunda derneğe üye olanlara sertifika verildi.