Kamil Koç, Adıyaman’a seferler başlatıyor

KAMİL KOÇ’UN YENİ SEFERLERİ

Seyahat markası Kamil Koç, Adıyaman’a seferlere başlamayı duyurdu. Türkiye’nin önde gelen seyahat markalarından biri olan Kamil Koç, global iş ortağı Flix’in desteğiyle seyahat ağına yeni duraklar eklemeye devam ediyor. 100. yılına yeni projeleriyle girecek olan firma, hizmet kalitesini Güneydoğu Anadolu’nun tarihi şehirlerinden Adıyaman’a taşıyacak. Ağustos ayında başlayacak karşılıklı seferlerle yolcular, Adıyaman’dan Türkiye’nin birçok noktasına ulaşabilecek.

YOLCULUK KALİTESİ

Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, seyahat ağlarına yeni bir şehir eklemekten mutluluk duyduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin ilk karayolu yolcu taşımacılığı markası olarak 100. yılımıza emin adımlarla ilerlerken, hizmet kalitemizi yeni illerle buluşturmaya devam ediyoruz. Amacımız, Kamil Koç’un hizmet kalitesini ülkemizin her köşesinde insanlarımız için ulaşılabilir kılmak. Bu amaç doğrultusunda, bu kez önemli bir kültürel mirasa ve tarihsel geçmişe sahip Adıyaman’ı da seyahat ağımıza dahil ettik.”

ADAYAMAN’DAN SEYAHAT İMKANLARI

Yolcular artık Adıyaman’dan yola çıkarak İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasına Kamil Koç konforu ve hizmet kalitesiyle seyahat edebilecek. Türkyılmaz, “Bir asra yakın süredir seyahat sektöründe insanlarımızın ilk tercihi olmayı başarmış bir marka olarak, bundan sonra da yeni yatırım ve iş birliklerimizle seyahat ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yeni hattımızın güzel şehrimiz Adıyaman’a ve tüm yolcularımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” diye ekledi.