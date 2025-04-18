Kamil Koç, Flix ile işbirliği yaptı

KAMİL KOÇ YENİ İŞBİRLİĞİYLE HİZMET AĞINI GÜÇLENDİRDİ

Kamil Koç, Flix ile başlattığı işbirliği sayesinde Diyarbakır’daki hizmet ağına yeni bir ivme kazandırdı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, Kamil Koç, global iş ortağı Flix’in katkılarıyla karayolu taşımacılığında seyahat ağını büyütmeye devam ediyor. Diyarbakır’daki hizmet ağını genişleten şirket, sefer sayılarını artırarak buradaki yolcuları Kamil Koç’un sunmuş olduğu kaliteli hizmetle buluşturuyor.

KAMİL KOÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Açıklamada, Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz’ın görüşlerine de yer verildi. Türkyılmaz, yeni iş birlikleri ile seyahat ağlarını genişletmeye devam ettiklerini vurguladı. Yaptığı yatırımlarla hizmet kalitesini Türkiye’nin her tarafına ulaştırmayı sürdürdüklerini belirten Türkyılmaz, “Mardin, Şırnak ve Iğdır’ın ardından şimdi de Diyarbakır’da yeni bir işbirliğini hayata geçirdik. Diyarbakır, turizm potansiyeli, stratejik konumu ve büyüklüğüyle yalnızca bölgesinin değil, Türkiye’nin de en önemli şehirlerinden biri. Buradan ülkemizin dört bir yanına yoğun bir seyahat talebi var. Bu talebi karşılamak için işbirliği gerçekleştirdiğimiz değerli iş ortaklarımız Ali Kadri Çapa ve oğulları Mehmethan, Seyithan Çapa olmak üzere Diyarbakır’daki tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.” diye konuştu.

GÜÇLÜ ADIMLARLA HİZMETE DEVAM

Diyarbakır halkı ve Türkiye’nin her yerindeki yol arkadaşları için bu birleşmenin hayırlı olmasını dileyen Türkyılmaz, şunları ekledi: “1926 yılında Türkiye’nin ilk seyahat markası olarak çıktığımız yolda hedefimiz, 100. yılımızda Kamil Koç’un hizmet kalitesini ülkemizin her köşesine taşımak. Bunun için de iş ortağımız Flix’in global gücünden aldığımız destekle yolumuza güçlü adımlarla devam ediyoruz.”