Kamil Kuru, Mezarlığa Defnedildi Bugün

ÖLÜ BULUNAN ADAMIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Bartın’ın Ulus ilçesinde, evine 1 kilometre mesafede bulunan bir derede ölü olarak bulunan adam, bugün ailesinin mezarlığına defnedildi. 61 yaşındaki Kamil Kuru, 25 Ağustos Pazartesi günü evinden çıkmasının ardından bir daha geri dönmedi. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdikten sonra, AFAD ekipleri Kuru için arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan arama çalışmalarının sonucunda, Kamil Kuru’nun dere içindeki cansız bedenine ulaşıldı. Bugün, Ulus ilçesinde bulunan Merkez Ulu Camii’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, merhum Kamil Kuru, Kelebek Aile Mezarlığı’na defnedildi.

Bucak’ta Silahlı Saldırıda İki Yaralı

Bucak'ta alacak verecek tartışması nedeniyle oto galeri sahibi A.A., rakibi Mustafa K.'ye silahlı saldırıda bulunurken, kazaen yoldan geçen bir kadın da yaralandı.
İsrail Hükümeti Hatalar Yapıyor

Belçika ve Almanya başbakanları, Gazze'deki askeri saldırıları kınadı; Filistin'in tanınması için gereken koşulların henüz sağlanmadığını vurguladı.

