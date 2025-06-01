Kamp Alanlarında Talep Artıyor

KAMP YERLERİNDE HAZIRLIKLAR HIZLANIYOR

Yaklaşan yaz sezonu ve Kurban Bayramı tatili öncesi kamp alanlarındaki hazırlıklar hız kazandı. Doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin çadır ve karavana olan talebinde ciddi bir artış görülüyor. Yaz sezonu ve bayram dönemi yaklaşırken, otel tatilini tercih etmeyenler, çadır ve karavan kamplarını tercih ediyor. Doğada vakit geçirip, bulundukları yerlerin güzelliklerini keşfetmek isteyenler, aileleri veya arkadaşlarıyla birlikte bu kamp alanlarını tercih ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde, yüksek otel fiyatlarının yanı sıra daha ekonomik bir seçim yapmak isteyen tatilciler, tüm ihtiyaçlara yönelik hizmet sunan kamp yerlerini tercih ediyor.

SEKTÖRDE HAREKETLİLİK ARTIYOR

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, yaz sezonu gelirlerinin, sektörün yıllık kazancının büyük bir kısmını oluşturduğunu aktardı. Tatilcilerin sabit bir alanda kalmak yerine, istedikleri zamanda istedikleri yere gitmeyi tercih ettiğini belirten Fazlıoğlu, “Karavan sektöründe hareketlilik, tüm Türkiye genelinde hız kazanıyor. Özellikle doğayla iç içe, özgür ve bireysel tatil anlayışını benimseyen tatilcilerin ilgisiyle, hem sıfır karavan satışlarında hem de kiralama hizmetlerinde önemli bir artış yaşanıyor. 2025 sezonuna sektörün güçlü bir talep artışıyla gireceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. Fazlıoğlu, yoğun otellerden uzaklaşmayı tercih eden birçok kişinin, doğal yaşamın içinde olmak istediğini vurguladı. Karavanlara, her yaş ve gruptan ilgi arttığını belirten Fazlıoğlu, özellikle 25-35 yaş aralığındaki gençler ve çiftlerle, çocuklarıyla tatil yapmak isteyen 30-50 yaş aralığındaki aileler, 50 yaş üstü emeklilerin de karavana yöneldiğini kaydetti.

REZERVASYONLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İzmir’in Menderes ilçesindeki bir çadır kampında görev yapan Uğur Burhan, yaklaşan Kurban Bayramı tatili nedeniyle çadır kamplarına yönelik rezervasyonlarda yoğunluk yaşandığını aktardı. Çadır ve karavan kamplarında tatil yapmayı tercih edenlerin çoğunun, öncelikle çadır fiyatları hakkında bilgi almak istediğini belirten Burhan, “Karavan ve apart odalara da ilgi yoğun. Bayram tatilinin kısa olmasına ve okulların henüz kapanmamasına rağmen gösterilen yoğun ilgiden memnunuz.” diye konuştu. Kamp alanında yaklaşık 400 çadır, 70 karavan ve 15 apart odanın mevcut olduğunu aktaran Burhan, bu odaların tamamının rezerve edildiğini ifade etti. Çadırlarda günlük ortalama 800 ila 1000 kişinin konaklama imkanı bulduğunu, karavanlarda ise yaklaşık 250 kişinin kaldığını belirteren Burhan, orman kampı içinde yaklaşık 1500 kişiye hizmet veren mesire alanının da yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Bayramda uygulanacak fiyatlar hakkında bilgi veren Burhan, “Fiyatlar çadırlarda kişi sayısına, deniz kenarına ve orman içindeki konuma göre 500 lira ile 900 lira, karavanlarda ise 700 lira ile 1100 lira arasında değişiyor. Kamp alanında sıcak ve soğuk duş üniteleri, mangal alanları, soyunma kabinleri ile kadın, erkek ve engelli vatandaşlar için tuvaletler, bebek bakım ünitesi ve mescitler misafirlerin hizmetine sunuluyor. Ayrıca market, kafeterya, kasap reyonu ve sahil büfelerinde misafirlere geç saatlere kadar hizmet verilmektedir.” diyerek sözlerini tamamladı.