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Kampala’da Şiddetli Yağış Sokakları Sular Altında Bıraktı

YAĞIŞLARIN ETKİLERİ

Kampala’da, 27 Mart tarihinde yaşanan yoğun yağış ve seller, şehrin caddelerini ve sokaklarını sular altında bıraktı. Bölge halkı, ani su baskınlarıyla karşı karşıya kalırken, günlük yaşamda aksaklıklar meydana geldi.

SEYAHATTE SORUNLAR

Yağışlar nedeniyle yolların kapanması, ulaşımda büyük sıkıntılar yaratıyor. Birçok araç mahsur kalırken, acil durum yönetimi ekipleri olaylara müdahale etmeye çalışıyor. Bu durum, vatandaşların güvenliğini tehdit ediyor ve acil yardım gereksinimlerini artırıyor.

ETKİLERİNİ AZALTMA ÇABALARI

Hükümet ve yerel yetkililer, bu felaketin etkilerini azaltmak için çeşitli önlemler alıyor. Su baskınlarına karşı önceden alınan tedbirlerin yetersiz kaldığı görülüyor. Yetkililer, bu tip durumların tekrar yaşanmaması için altyapı güçlendirmeye odaklanıyor.

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