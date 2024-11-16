“Kampanyalardaki Yanıltıcı İndirimler Hızla Artıyor”

İNDİRİM KAMPANYALARINA DİKKAT

Kasım ayının gelmesiyle birlikte yanıltıcı indirim kampanyalarının hızla arttığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu durum aslında ‘Efsane Kasım’ değil, efsane bir pazarlama taktiği oldu. İlgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli. Fiyatlar önce şişirilip sonra indirim diye gösteriliyor” diye belirtti. Firmaların fiyatların yüzde 80’e varan oranlarda indirim yaptığını söylemesi gerçeği yansıtmadığını ifade eden Palandöken, “Böylesine yüksek kar marjları gerçekçi değil. Yüzde 80-100 gibi indirim oranları sürdürülebilir bir kazanç modeli olamaz. Bu nedenle, bu kampanyaların Bakanlık tarafından denetlenmesi gerekiyor” dedi.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ ÖNERİSİ

Palandöken, aynı zamanda güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmanın sakıncalarına da dikkat çekti. “3D güvenlik doğrulaması olmayan yerlerden alışveriş yapan vatandaşlar, mağduriyetlerini sıkça dile getiriyor” diyen Palandöken, insanlar cazip fiyatlarla sipariş verdikleri ürünlerin bekleneni karşılamadığını belirtti. Güvenli sitelerden alışveriş yapmanın önemini vurgulayan Palandöken, fiyatlardaki anormalliklerin düzene konması, istikrar sağlanması ve vatandaşların bütçelerine uygun alışveriş yapmaları için aldatıcı kampanyaların engellenmesi gerektiğinin altını çizdi. “İnsan sağlığına zarar veren veya kalitesiz ürünlerin satışını engellemek, tüketicinin korunması adına önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILARA DİKKAT

Palandöken, indirim dönemlerinde fırsatçıların da ortaya çıktığını hatırlatarak, “Vatandaşlar, görmeden aldıkları birçok ürünle ilgili hataların arttığını fark ediyor” şeklinde konuştu. Gerçek indirimlerin yapılabilmesi için meslek odalarının ve esnaf birliklerinin onayı gerektiğini belirten Palandöken, kampanyaların görünür bir şekilde ilan edilmesi ve ürünlerin kalitelerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. “Ürünlerin gerçek değerinin anlaşılması için, fiyatların önceden şişirilip şişirilmediğinin iyi analiz edilmesi şart” diyen Palandöken, aksi taktirde yapılan alışverişlerin hayal kırıklığına yol açabileceğini belirtti. Alışveriş yaparken dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Bu durumun bütün sektörlere yayıldığını görmek mümkün. Bakanlıklar, yerel yönetimler ve bu konuda tecrübeli, güvenilir kişilerin analizleri ile fiyatların ve ürünlerin kalitesinin kontrol edilmesi şart” değerlendirmesinde bulundu.