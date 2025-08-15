Haberler

Kampı Muğlaspor’la 2-1 Bitirdi

KARŞIYAKA KAMPINI GALİBİYETLE TAMAMLADI

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 10 günlük Kartepe kampını 2’nci Lig ekiplerinden Muğlaspor’u 2-1 yenerek tamamladı. Yeşil-kırmızılıların gollerini yeni transfer Hamza Küçükköylü ve Erol Zöngür kaydetti.

Karşıyaka, aynı rakibiyle 22 Ağustos Cuma günü yıllar sonra düzenlenecek sezon açılışında Alsancak Stadı’nda bir araya gelecek. Bu karşılaşma için İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne yapılan başvuruya şu an yanıt bekleniyor.

Sezon öncesinde toplam 14 transferle tamamen yeni bir kadro oluşturan Burhanettin Basatemür yönetimindeki Karşıyaka, bir oyuncu daha alarak transfer sürecini tamamlayacak. Geçtiğimiz yıldan 16 oyuncunun ayrıldığı Karşıyaka’da, Kadir Bakırtaş’ın da hala yeni kulüp arayışında olduğu bildiriliyor.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

