Kampı Muğlaspor’la 2-1 Bitirdi

KARŞIYAKA KAMPINI GALİBİYETLE TAMAMLADI

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, 10 günlük Kartepe kampını 2’nci Lig ekiplerinden Muğlaspor’u 2-1 yenerek tamamladı. Yeşil-kırmızılıların gollerini yeni transfer Hamza Küçükköylü ve Erol Zöngür kaydetti.

Karşıyaka, aynı rakibiyle 22 Ağustos Cuma günü yıllar sonra düzenlenecek sezon açılışında Alsancak Stadı’nda bir araya gelecek. Bu karşılaşma için İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne yapılan başvuruya şu an yanıt bekleniyor.

Sezon öncesinde toplam 14 transferle tamamen yeni bir kadro oluşturan Burhanettin Basatemür yönetimindeki Karşıyaka, bir oyuncu daha alarak transfer sürecini tamamlayacak. Geçtiğimiz yıldan 16 oyuncunun ayrıldığı Karşıyaka’da, Kadir Bakırtaş’ın da hala yeni kulüp arayışında olduğu bildiriliyor.