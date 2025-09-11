Kampüs Camii Yüzde 80 Tamamlandı

SİNOP’TA CAMİ İNŞAATI İLERLİYOR

Sinop’ta, Üniversite Yerleşkesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından inşaatı devam eden Kampüs Camii, şu an yüzde 80 oranında tamamlanmış durumda. Sinop-Ayancık Karayolu üzerinde ve Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi’nin karşısında yer alan cami, dernekle hayırsever vatandaşların destekleri sayesinde yükseliyor. 2023 yılında projelendirilen ve temel atma törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katılmıştı. Caminin maliyetinin yüzde 51’ini Ayancık Kereste Fabrikası sahibi iş insanı Mustafa Özdemir karşılıyor ve isim hakkı da kendisine verilmiş.

CAMİ KÜLLİYE TARZI OLACAK

Dernek Başkanı Hakkı Bafralı, caminin ana kubbesinin betonunun önümüzdeki günlerde atılacağını ifade ederek, “İnşaatımız kesintisiz devam ediyor, yüzde 80 seviyesine ulaştık. Kaba inşaatı 1-1,5 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz” diye söyledi. Bafralı, Kampüs Camii’nin sadece klasik bir ibadethane olmanın ötesinde, öğrencilere sosyal bir yaşam alanı sunacağını vurguladı. “Cami külliye tarzında olacak. İçinde kitap okuma bölümleri, çay içme yerleri, oyun salonları ve kafeteryalar yer alacak. Öğrenciler burada hoşça vakit geçirebilecek” dedi. Ayrıca, Bafralı, caminin yapımında katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ederek, kamuoyunun desteğine olan ihtiyaçlarını da yineledi.