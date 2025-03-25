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Kampüs İftarları DPÜ’de Gerçekleşti

ETKİNLİKTE GENÇLER BİR ARAYA GELDİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğrenci topluluklarının temsilcileri ve gönüllü gençler, Kampüs İftarları programında bir araya geldi. Bu özel etkinlik, DPÜ Bedesten’de gerçekleştirildi. Katılımcılar, samimi bir ortamda Ramazan coşkusunu paylaştı.

REKTÖR KATILIM GÖSTERDİ

İftar programına katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, gençlerle buluşarak etkinliğin önemine vurgu yaptı. Gençlerin birlik ve beraberlik içinde iftarlarını açtığı bu anlamlı etkinlikte, paylaşmanın ve dayanışmanın keyfi yaşandı.

RAMAZAN TEMENNİSİ

Tamamlanan iftar programında, katılan tüm gençlere teşekkür edilirken, Ramazan ayının güzel dileklerle hayırlara vesile olması temenni edildi. Gençler, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, birlikteliğin sağlanmasının değerini bir kez daha hissetti.

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