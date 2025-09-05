Kampüse Girişte Güvenlik Açığı Belirlendi

OLAYIN DETAYLARI

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde meydana gelen trajik olayda, 15 yaşındaki Hilal Özdemir silahla vurularak yaşamını yitirirken, saldırgan Ayberk Kurtuluş da aynı silahla intihar etti. Kurtuluş’un olay yerine geldiği araçla, kampüse giriş yaptığı güvenlik görevlilerine “Düğüne geldim” diyerek içeri girdiği ve hiçbir aramaya tabi tutulmadığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca, Kurtuluş’un kampüse o gün iki kez aracıyla girdiği, güvenlik noktasından sorgusuz geçiş yaptığı görüntülerle tespit edildi.

SİLAHIN DURUMU VE SUÇ KAYDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Kurtuluş’un kullandığı silahın ruhsatsız ve kurusıkıdan modifiye edilmiş olduğu belirlendi. Hilal Özdemir’in kampüs içinde bir kafede yarı zamanlı çalıştığı, Kurtuluş’un güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kurtuluş’un toplamda 24 adet suç kaydına sahip olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Öğle saatlerinde kampüs içinde Özdemir ve Kurtuluş arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmaya müdahale eden başka bir kadın, Kurtuluş’u iterek uzaklaşmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde, Kurtuluş’un tekrar kampüse geri döndüğü ve güvenlik görevlilerine düğün bahanesiyle ikinci kez aranmadan girdiği anlaşıldı. Özdemir’i tekrar yanına çağıran Kurtuluş’un, yaşanan tartışma esnasında genç kıza ateş ederek onu öldürdüğü, ardından da kendi hayatına son verdiği bildirildi. Ayrıca, Kurtuluş’un kampüse girdiği anların görüntülerinin de ortaya çıktığı, kendisinden önce gelen aracın güvenlik noktasında bir süre bekletildiği gözlemlendi. Kurtuluş’un, hemen hemen aracını durdurmadan özel güvenlik görevlisine kısa bir açıklama yaptıktan sonra yoluna devam ettiği tespit edildi.