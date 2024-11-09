Kamu Araç Alımına İlişkin Açıklamalar

BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Bakanlığa 2025 yılı bütçesiyle 500 araç alınmasının planlandığı” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Bakanlık, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın “Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı bütçesiyle kendisine 500 araç almayı planlıyor” şeklindeki ifadesinin “gerçek dışı” olduğu belirtildi. Bakanlık, “Sayın Vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını söylemiştir. Ancak, bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, ‘Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor’ başlıklarıyla işlendiği için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri görülmüştür” açıklamasında bulundu.

TAŞIT SATIN ALIMI İLE İLGİLİ YASAKLAR

Açıklamada, Taşıt Kanunu gereğince bütçede öngörülmediği sürece taşıt satın alımının mümkün olmadığı ifade edildi. Ayrıca, yıl içinde diğer kurumların acil ve zorunlu taşıt ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği vurgulandı. Bakanlık, “Dolayısıyla, iddia edilen 500 taşıtın doğrudan Bakanlığımız ile ilgisi olmayıp Bütçe Kanunu’na ekli T cetvelinde de söz konusu taşıtların kullanım yeri olarak ‘merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere’ ifadesi açıkça yer almaktadır” şeklinde açıklamada bulundu.

KAMU İDARELERİNE TOGG TAHSİS EDİLECEK

Son olarak, iddia edilen 500 aracın Bakanlığın kullanımına tahsis edilmediği, kamu idarelerinin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tasfiye karşılığında ve kamu alım garantisi kapsamında yerli ve elektrikli Togg’un tahsis edilmesinin planlandığı aktarıldı.