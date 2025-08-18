Haberler

Kamu Aracı Çarpıştı, Yaralı Kurtarıldı

FRANIN PATLAMASIYLA MEYDANA GELEN KAZA

İstanbul Arnavutköy’de fren sistemi arızalanan bir kamyonet, önce reklam panolarına ardından trafik ışıklarına çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy yönünde meydana geldi.

KAMYONETİN FRENİ PATO ARAÇTA SIKIŞTI

Alınan bilgilere göre, Ramazan S. yönetimindeki 34 FC 3062 plakalı kamyonetin freni patladı. Freni arızalanan kamyonet, savrularak önce reklam panolarına, sonrasında ise trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Ramazan S., ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

SÜREK KURTARILDI, SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği yaralı sürücü, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca, yaralıyı kurtarma anları cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Haberler

İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.