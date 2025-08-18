Kamu Aracı Çarpıştı, Yaralı Kurtarıldı

FRANIN PATLAMASIYLA MEYDANA GELEN KAZA

İstanbul Arnavutköy’de fren sistemi arızalanan bir kamyonet, önce reklam panolarına ardından trafik ışıklarına çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy yönünde meydana geldi.

KAMYONETİN FRENİ PATO ARAÇTA SIKIŞTI

Alınan bilgilere göre, Ramazan S. yönetimindeki 34 FC 3062 plakalı kamyonetin freni patladı. Freni arızalanan kamyonet, savrularak önce reklam panolarına, sonrasında ise trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Ramazan S., ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

SÜREK KURTARILDI, SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği yaralı sürücü, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca, yaralıyı kurtarma anları cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.