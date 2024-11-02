More
Ekonomi

Kamu Bankaları Borçları Vadelendirildi

kamu-bankalari-borclari-vadelendirildi

BANKALARIN YENİ VADELENDİRME UYGULAMASI

Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası, son bir aylık sürecin ardından toplamda 32 bin 599 kişinin yaklaşık 4 milyar 433 milyon 966 bin lira değerindeki borcunu 60 ay vade ile yapılandırdı.

BORÇ YAPILANDIRMASINDAN YARARLANANLAR

Bu süreç, borçlu bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Bankalar, müşterilerin ödeme zorluğu yaşadığı bu dönemde daha esnek çözümlerle borç yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu uygulama, finansal yükün azaltılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

“Erokspor ve Şanlıurfaspor Puanları Paylaştı”

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalarak bir puan aldı.
Gündem

Başakşehir’de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi

Başakşehir'de bir kombi bacasının çıkması sonucu 81 yaşındaki Doktor Zafer Nuhoğlu karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti; eşi ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.