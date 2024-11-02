Kamu Bankaları Borçları Vadelendirildi

BANKALARIN YENİ VADELENDİRME UYGULAMASI

Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası, son bir aylık sürecin ardından toplamda 32 bin 599 kişinin yaklaşık 4 milyar 433 milyon 966 bin lira değerindeki borcunu 60 ay vade ile yapılandırdı.

BORÇ YAPILANDIRMASINDAN YARARLANANLAR

Bu süreç, borçlu bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Bankalar, müşterilerin ödeme zorluğu yaşadığı bu dönemde daha esnek çözümlerle borç yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu uygulama, finansal yükün azaltılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.