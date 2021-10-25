Kamu bankalarından flaş faiz kararı

Kamu bankaları harekete geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kurumsal kredi faiz oranlarında indirime gitti.

Gelen son dakika haberine göre; 3 kamu bankası ticaret ve konut kredi faizlerini 2 puan düşürdü. Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan kredi faiz oranlarında indirim kararı aldığını duyurdu.

Açıklama şu şekilde: Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.