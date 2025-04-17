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Kamu Birliği Konfederasyonu Anma Programı Düzenledi

KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

Kamu Birliği Konfederasyonu, 14-20 Nisan Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ankara Cebeci Askeri Mezarlığı’nda anlam dolu bir anma programı gerçekleştirdi. Konfederasyon yetkilileri, burada şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, mezarlara karanfiller bırakıp dualar etti.

KAHRAMANLARA BORÇLUYUZ

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, anma sırasında yaptığı açıklamada, “Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza borçluyuz. Ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz” diyerek şehitlerin önemini vurguladı.

EMANETE SAHİP ÇIKMAK SORUMLULUĞUMUZDUR

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu ise, “Aziz şehitlerimizi sadece belirli bir tarihte değil, her anımızda, her nefesimizde minnetle anıyor ve hatırlıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak, bizlere düşen en büyük sorumluluktur” ifadesini kullanarak, şehitlere olan bağlılıklarını dile getirdi.

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