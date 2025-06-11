Kamu Birliği Konfederasyonu Savunacak Hakkı

GENEL SEKRETER TUNCAY CENGİZ’İN AÇIKLAMALARI

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel sekreteri ve Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel başkanı Tuncay Cengiz, banka maaş sözleşmelerinin güncellenmesi sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, “Her daim hakkın ve haklının yanında duracağız. Hakkı ve hukuku savunmaya devam edeceğiz” dedi.

BANKA MAAŞ SÖZLEŞMELERİ GÜNCELLEMESİ

Kurumlar tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen banka maaş promosyon sözleşmelerinin 3. yılına girildiğini belirten Cengiz, mevcut koşulların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Cengiz, “Aradan geçen üç yıllık süreçte enflasyon, banka karlılık oranları, ülkenin ekonomik büyümesi, memur maaş artışları gibi birçok alanda gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler ışığında, banka maaş promosyonları ile ilgili yeni yapılacak sözleşmelerde defaten promosyon ödemesi eskiye kıyasla ortalama 7 kat artırımlı belirlenmeli” şeklinde konuştu. 2022 yılında 27 bin lira olan promosyon ödemesinin 200 bin liraya güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Cengiz, ayrıca, atama, emeklilik, ölüm gibi sebeplerle maaş sisteminin dışına çıkan personelin promosyon bedelini geri ödememesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, her personele bir defa 200 bin lira tutarında 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi verilmesi gerektiğini ifade etti.

İhale süreçlerinin tüm personeli kapsayacak ve rekabeti sağlayacak şekilde şeffaf olarak yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Cengiz, “Devlet Memurları Sendikası olarak, yetkili olduğumuz kurumlarda bu görüşümüz çerçevesinde ihale süreçlerine müdahil olacağız. Yetkili olmadığımız kurumlarda da aynı prensiple konunun takipçisi olacağız. Her daim hakkın ve haklının yanında duracağız. Hakkı ve hukuku savunmaya devam edeceğiz” dedi.