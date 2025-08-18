Kamu Çalışanları İçin İş Bırakılıyor

Kamu çalışanlarının maaş, sosyal hak ve çalışma koşullarına dair 8. Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri gergin bir aşamaya girdi. Kamu İşveren Heyeti’nin sunmuş olduğu zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, bugün Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini açıkladı. Kamu İşveren Heyeti’nin zam teklifinde, 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında ise yüzde 6 zam önerisi öngörülüyordu. 2027 için her iki altı ayda ise yüzde 4 zam önerildi. Ayrıca, ikinci toplantıda taban aylığa 1.000 TL’lik artış önerisi de sendikalar tarafından kabul edilmedi.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ VE PROTESTOLAR

Bu gelişmeler üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı. Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu zam oranları ve sosyal hak tekliflerini yetersiz bulduklarını ifade etti. Konfederasyonlardan gelen açıklamalarda, “Kamu çalışanlarının ekonomik koşullar karşısında korunması, enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için müzakerelerin güçlendirilmesi şarttır” denildi.

KİLİT TOPLANTI TARİHİ VE TALEPLER

Sendikaların gerçekleştireceği iş bırakma eyleminin ardından, 19 Ağustos’ta yapılacak toplantı kritik bir öneme sahip. Bu toplantıda ya bir anlaşmaya varılacak ya da süreç Hakem Kurulu’na taşınacak. Memur-Sen, 2026’nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam talep ediyor. 2027’nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam ve yüzde 20 oransal zam talep edilmekte. İkinci altı ayda ise yüzde 15 artış isteniyor.

SEFER İPTALLERİ

Bu kararların ardından İzmir ulaşımının önemli bir bölümü olan İZBAN’da seferler iptal edildi. İZBAN’dan yapılan açıklamada, “Memurların ülkemizde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, TCDD çalışanları da işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz” şeklinde duyuruldu.